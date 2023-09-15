ÇEDES projesine İzmir’den ‘Dur’ denilecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ÇEDES projesine karşı yarın İzmir’de miting düzenlenecek. Miting öncesi düzenlenen basın toplantısında tüm İzmirlilere çağrıda bulunularak, sürecin burada başladığı ve burada 'Dur' deneceği belirtildi.

BİRGÜN EGE



Karma eğitimin hedef alındığı, zorunlu din dersi sayısının artırıldığı yeni eğitim öğretim döneminde, Milli Eğitim Bakanlığı “Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum” (ÇEDES) projesiyle okullara imam, vaiz ve Kuran kursu öğreticisi görevlendiriyor. Bu projeye karşı çıkarak laik, bilimsel ve kamusal bir eğitimi savunanlar, İzmir’de yarın bir araya gelecek.

Miting öncesinde Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube mitingi düzenleyen kurumlar bir basın toplantısı düzenledi. Miting tertip komitesi adına konuşan Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Özcan Çetin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncelikli gündeminde öğrencilerin okul masrafları ve beslenme sorunlarının değil, okullara imam görevlendirmek olduğunu söyledi.

Çetin, “Eğitim sisteminde ve genel olarak toplumsal yaşamda iktidarın kendi dünya görüşüne ve yaşam tarzına uygun nesiller yetiştirme yönündeki uygulamaları tüm topluma yönelik fiili bir baskı ve dayatma haline gelmiş durumdadır. Bu konuda mesai saatlerinin okul ders planlarının cuma namazı saatlerine göre düzenlenmek istenmesi, karma eğitim ilkesinin ihlal edilmesi ve benzeri girişimler, kısaca eğitim sisteminin dini kurallara göre biçimlendirilmek istenmesi kabul edilemez. Eğitim Sen, Veli Dernekleri ve Alevi kurumlarının oluşturduğu eş güdümleyici kurumlar ve 100’e yakın destekleyici kurumlarla birlikte özellikle bu saldırıların en yoğun olduğu İzmir’de yarın kitlesel bir miting düzenliyoruz” diye konuştu.

“DUR DEME GÖREVİ BİZİM”

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul da, “ÇEDES projesi kapsamındaki bu süreç, okulun içinde başlayacak ve sonrasında okul dışına da taşınacak. Çocuklarımızın eğitim hakkı birinci önceliğimizdir. Bizler çocukların ücretsiz şekilde bir öğün öğle yemeği ve günlük 1,5 litre temiz su içmeleri için mücadele edeceğiz. Okullara imam görevlendirileceğine ve karma eğitim tartışmaya açılacağına kadar bu konuda adımlar atılmalı. Biz tüm eğitim emekçilerine, velilere ve tüm İzmirlilere çağrı yapıyoruz. Süreç burada başladı ve dur deme görevi bizim” ifadelerini kullandı.

Öğrenci Veli Derneği (Veli Der) İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Turgut Aydın şunları dile getirdi: “İktidar kendi ideolojisini dayatmak için eğitimi bir araç olarak kullanıyor. Biz onlara burada gerekli yanıtı verip protokolü geri çektiremezsek, bu uygulama ülkenin geneline yayılacak. Başarılı olmaktan başka çaremiz yok. İktidara gerekli yanıtı vereceğiz.”



“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BİR ARAYA GELİYORUZ”



Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan ise şunları söyledi:

"Biz bu kafa yapısını yüz yıllardır tanıyoruz. Özellikle Alevi kurumları olarak çocuklarımıza verdikleri zorunlu din dersi ile ilgili verdiğimiz mücadele yıllardır sürüyor. Bu yıl yeni bir din dersiyle karşılaştık. Eğitim müfredatında hem din dersi hem saatini artırıyorlar. Biz bu anlayışın Madımak Katliamını gerçekleştirdiğini ve o katilleri affettiğini biliyoruz. Tek adam rejimi bugün çocuklarımızın bilim yuvalarına giriyor ve oraya saldırıyor. Biz çocuklarımızın geleceği için yarın bir araya geliyoruz. Bu topraklarda Sivaslar yaşanmaması adına, bu topraklarda şeriatçılar olmaması adına herkesi davet ediyoruz. Çocuğunu aç okula gönderen, kırtasiye malzemesi alamayan yani bu ülkede yaşayan 85 milyon insan için toplumun her alanında eşitlik istiyoruz.”