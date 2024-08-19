ÇEDES projesine karşı çıkan öğretmen ceza aldı

TÖB-SEN Bursa Temsilcisi Serkan Bebek hakkında ÇEDES ve Tarikatlara yönelik yaptığı sendikal faaliyet sonrası soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda Bebek’e kınama cezası verildi ve görev yaptığı okuldan sürgün edildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Faik Yılmaz İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Bebek, yine Osmangazi ilçesinde bulunan Mollafenari Şehit Sinan Yaylı İlkokulu’na sürgün edildiği öğrenildi.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bebek’e gönderilen yazıda, Bebek’in okulda ÇEDES projesi kapsamında faaliyet olmadığı halde varmış gibi algı oluşturduğu, ÇEDES projesi hakkında öğrenci velilerini okul dışında toplantıya çağırdığı ve basın toplantısında ‘Okul içinde tarikat istemiyoruz’ yazıyı pankartı paylaştığı için kınama cezası verildiği belirtildi.

Konu hakkında açıklama yapan Bebek, “Sendikal Faaliyet yaptığım, Laikliği savunduğum, Çedes projesinin psikolojik ve pedagojik zararlarını anlattığım için sürgün edildim. Bu karar benim için yok hükmündedir. Dost ve düşman bilsin ki mutlaka kazanacağız. Bu karara karşı sonuna kadar direneceğiz” dedi.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Merkez Yürütme Kurulu tarafından açıklama yaparak Serkan Bebek’e yapılan hukuksuzluğun kabul edilmediği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, “Serkan Bebek cezalandırılırken aslında kamusal, bilimsel, demokratik, laik, parasız eğitimi savunan eğitimciler cezalandırılmaktadır. Bu ceza ile ilerici, aydın eğitim emekçilerine gözdağı verilmek istenmektedir, kabul etmiyoruz. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu kararla şu mesajı vermiştir. Veli istediği zaman öğretmenler, din düşmanı ya da farklı söylemlerle hedef gösterilip şiddete açık hale getirebilir. Aile bilgisi olmadan çocuklar tarikata gidebilir, burada çocuklar Atatürk’e düşman edilebilir bunda herhangi bir sorun görmüyoruz mesajıdır. Son olarak tüm aydın, ilerici kesimlere, laik eğitimi savunanlar, çocuklarını bilimsel eğitim görmelerini isteyenlere, demokratik kitle örgütlerine sesleniyoruz. Burada cezalandırılan Serkan Bebek nezdinde gericiliğe karşı çıkan tüm kesimlerdir. Burada cezalandırılan ÇEDES projesine itiraz eden kesimlerdir” denildi.