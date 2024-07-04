ÇEDES üzerinden eğitimciler hedefte: Öğretmenlere soruşturma

Milli Eğitim Müdürlüğü, veli izin belgesi olmadığı için öğrencileri ÇEDES etkinliğine göndermeyen 2 öğretmen hakkında soruşturma açtı. Müfettiş raporunda, öğretmenlerin “dini eğitimi engellemeye çalıştığını” ileri sürüldü.

Birgül BİRBEN

Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı, Karaduvar Mahallesindeki İsa Öner Anadolu Lisesinde, ÇEDES projesi tartışmalara neden oldu.

Çok sayıda veli, çocuğunun ÇEDES etkinliğine katılmasına izin vermemesi üzerine “Veli izin belgesi olmadan öğrencileri etkinliğe göndermeyiz” diyen 2 öğretmen hakkında okul idaresinin talebiyle soruşturma açıldı.

İsa Öner Anadolu Lisesindeki ÇEDES tartışması, 2023-2024 Eğitim Yılının ikinci döneminde başladı.

Mersin Müftülüğünden geldiklerini ifade eden bir ekip, Milli Eğitim Müdürlüğünden izinlerinin olduğunu, okulun salonunda ÇEDES etkinliği yapacaklarını bildirdi. Okul müdürü de etkinliklere katılım konusunda öğretmenleri bilgilendirdi. Ancak Karaduvar Mahallesinden birçok veli, çocuğunun ÇEDES etkinliklerine katılmasını istemediğini belirten dilekçelerle okul idaresine başvurdu.

Eğitim-İş üyesi öğretmenler A.D ve E.E de hem örgütlü oldukları sendikanın hem de Karaduvar Mahallesi sakinlerinin ÇEDES projesiyle ilgili çekincelerine dikkat çekerek, derslerine isabet eden saatlerde, veli izin belgesi olmayan öğrencileri ÇEDES etkinliğine göndermeyeceklerini okul müdürüne bildirdi.

OKUL MÜDÜRÜ İNCELEME İSTEDİ

İddiaya göre, bu olayın ardından okul müdürü ile öğretmenler arasında okulun WhatsApp grubu üzerinden tartışmalar yaşandı. Eğitim-İş üyesi 2 öğretmeni, öğrenci ve velileri ÇEDES projesine karşı kışkırtmakla suçlayan okul müdürü, 2 öğretmen hakkında inceleme talep etti.

“DİNİ EĞİTİMİ ENGELLEME” İDDİASI

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmenler hakkında inceleme başlattı. Müfettişler hem okulun öğrencileriyle hem mahalleden bazı kişilerle görüşerek soruşturma evrakı oluşturdu. Soruşturma evrakında öğretmenler hakkında “Hizmet içinde devlet memurunun itibarı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak” iddiasıyla soruşturma açıldığı bilgisi yer aldı. Evrakta ayrıca, öğretmenlerin, “dini eğitimi engellemeye çalıştığı” iddia edildi.

ÖĞRETMENLERE GÖZDAĞI VERİLİYOR

Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2 öğretmen hakkında ÇEDES soruşturması açmasını “öğretmenlere gözdağı” olarak yorumladı.

Mersin’de birçok bölgede uygulanan ÇEDES projesinin asıl hedeflerinin velilerden ve halktan gizlenerek yürütüldüğünü ifade eden Tekin, “Proje illerde müftülükler tarafından yürütülüyor olsa da projede görev yapanlar dini vakıf ve dernek mensubu lise mezunu şahıslar. Müftülüğün, pedagojik formasyon eğitimi almamış, çocuk psikolojisine zarar verecek eğitimsiz kişilere emanet ettiği proje her yönüyle Milli Eğitim Temel Kanunu ile çelişmektedir. ÇEDES hem bir kanunla belirlenen bir uygulama olmadığı için hem de laik ve bilimsel eğitimle tezat olduğu için bu kesin hükümle çelişmektedir. Eğitim, ÇEDES’te yapıldığı üzere o işin uzmanı olan öğretmenlerden alınıp imamlara verilemez” dedi.

“KARADUVAR HALKI İSTEMİYOR”

Karaduvar Mahallesi’nde uygulanmaya başlanan ÇEDES projesinin, Karaduvar halkının tepkilerine rağmen devam ettiğini kaydeden Yakup Tekin, “Projenin, Karaduvar halkının çağdaş eğitim konusundaki hassasiyetine rağmen uygulanmakta ısrar edilmesi ve projeye karşı çıkan Eğitim İş Sendikasına üye iki öğretmene soruşturma açılması art niyetin göstergesi. İsa Öner Anadolu Lisesi müdürü, bütün velilerden izin dilekçesi almadan projenin uygulanmasına izin vermiştir.” ifadelerini kullandı.

Soruşturmayı yürüten müfettişlerin, ÇEDES projesinin öğrencileri üzerinde uygulanmasını istemeyen iki öğretmenin, “veli izin dilekçesi alınmadan projenin uygulanmasına izin vererek suç işlemek istemiyoruz” şeklindeki ifadelerini dikkate almadığını kaydeden Tekin, müfettişlerin soruşturma raporunda öğretmenleri suçlayıcı ifadelere yer verdiklerini söyledi.

Soruşturma raporunda, öğretmenlerin “dini eğitimi engellemeye çalışmakla” suçlanmasına da değinen Tekin, şunları söyledi:

“Okullarda yasal olarak verilen dini eğitim, Milli Eğitim Bakanlığının kadrolu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerince verilmiyor mu? Şimdi soruyoruz: Okul müdürü, veli izin dilekçesi alınmayan bir projenin uygulanmasına nasıl izin vermiştir? Söz konusu ÇEDES olunca, okuldaki öğretmenlere, disiplin ve yer değiştirme cezası verilmek istenerek öğretmenler susturulmak mı isteniyor? Eğitim İş Sendikası olarak Karaduvar’daki okul müdürünün ve bundan sonra ÇEDES projesinin uygulanmasında yapılacak her çalışmanın takipçisiyiz.”