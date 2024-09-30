"ÇEDES’e hayır" diyen öğretmenlere sürgün

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen "ÇEDES'e hayır" basın açıklamasına katılan eğitimciler sürgün edildi.

Konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yapan Eğitim-Sen Datça Temsilciği, eğitimcilerin tehdit edilerek, baskı altına alınmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Açıklamada, eğitimciler Nihat Eren ve Mazlum Ergiş'in Milli Eğitim Bakanlığı'nın ÇEDES projesine karşı yapılan basın açıklamasında yer aldığı gerekçesiyle sürgün edildiği vurgulandı.

Eğitim-Sen Datça Temsilciliği'nin açıklamasında ayrıca ÇEDES'e karşı açıklama yapan eğitimcilerin Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından hedef gösterildiği belirtildi.

Eğitim Sen Datça Temsilciliği'nin açıklamasında ilçedeki tek meslek lisesinde görev yapan iki öğretmenin dönem başında görev yerinin değiştirildiğine dikkat çekilerek "Bir edebiyat öğretmeni il içi tayinle ayrılmış diğeri idareci olarak görevlendirilmiştir. Matematik derslerinde de durum aynıdır. İlçenin tek Meslek lisesinde görev yapan kadrolu iki elektrik öğretmeni dönem başında sudan sebeplerle sürülmüş, okulda 65 MESEM öğrencisinin devamsızlıktan sınıfta kalmasının sorumlu idareciler yerinde kalmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Datça'da yaşayan yazar İdris Erdoğdu'nun "Yarasızlar" kitabını öğrencilere okutmasının da şikayet sebebi olduğu öğrenildi.

Eğitim-Sen Datça Temsilciği tarafından yapılan basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

İktidarlar kendilerini var edebilmek için tüm araçları kullanırlar. AKP iktidarı da aynı mantıkla, sağlık, eğitim, adalet, medya, sanat, kültür ve tüm toplumsal alanlarda kendi iktidarını kurmak için 22 yıldır tüm gücüyle saldırıyor. Geldiğimiz noktada sağlık sistemi çökmüş, adalet ülkede en güvenilmez kurumlar sıralamasında ilk sıralarda yer almakta, medyanın evlere şenlik durumu hepinizin malumudur.

Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar partisi mensupları sık sık 'her türlü iktidarımızı kurduk ancak sanat, kültür ve eğitim alanında fikri iktidarımızı hala kuramadık' diyerek asıl çökertmek istedikleri alanı işaret etmektedirler.

Bunun için Türkiye yüzyılı Maarif Modeli adı altında eğitim sistemi içinde okul kurumunun tüm bileşenlerine yönelik topyekün bir saldırı başlattılar.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli dedikleri dünyanın yirminci yüzyılın ortalarında terk ettiği değer temelli eğitim modelidir ki teknoloji devriminin her geçen gün kendi içinde kat ettiği aşamalara yanıt vermesi mümkün değildir. Programın giriş paragrafında belirtilen; 'bütün ideolojilerin üzerinde milli bir şahsiyet inşa etmek” cümlesinin karşılığı aslında Bakan Yusuf Tekin tarafında tercüme edilmiştir;' 'Türk olan herkesin gurur duyacağı bir müfredat' diyerek toplumu ayrıştıran zihniyeti itiraf etmiştir.

"AKP -MHP İLÇE TEŞKİLATLARINDAN REFERANSLI ON AY SÜREYLE GEÇİCİ İSTİHDAM"

Maarif Modeli sadece eğitimin dinselleştirilmesi ve ırkçılaştırılması değildir. Aynı zamanda eğitimin din görevlileri aracılığıyla okullarda verilmesidir. Bu amaçla dini tarikat, cemaat, vakıf ve derneklerle protokoller yapılarak, değerler eğitimi adı altında dini cemaatlerin ana okullarından başlayarak öğretmenlerin yerini almalarının önü açılmaya çalışılmaktadır.

AKP iktidarı bir taraftan sadeleştirme adı altında eğitimin içini boşaltırken, diğer taraftan okulların fiziki yapılarını da işlevsiz hale getirmekte. Sürekli yeni derslikler yapmakla övünen iktidar, aslında parmağını oynatmadan hayır sever adı altında sermayedarlara okul arsalarını peşkeş çekerek bir çok kentte okul binalarını erişimi zor olan yerlere taşımış, bunun sonucunda bir çok öğrenci eğitimden koparak ucuz iş gücü olarak güvencesiz yerlerde çalışmaya mahkum edilmiştir.

MESEM adı altında çocuk işçilik anayasaya aykırı olmasına rağmen yasaya sokulmuş, sadece bir yıl içinde ( İSİG verileri) 47 çocuğumuz iş cinayetine kurban gitmiştir.

Okullarda yardımcı personel ihtiyacı can yakıcı bir sorun haline dönüşmüştür. İlçenizden de bildiğiniz gibi şu anda kadrolu yardımcı personel hemen hemen yok denecek düzeydedir. Bunun yerine TYÇP adı altında AKP -MHP ilçe teşkilatlarından referanslı on ay süreyle çalışanlar geçici olarak istihdam edilmektedir.

Okullar dini vakıf, dernek ve cemaatlerin kontrolüne sokularak iş barışı bozulmuş, öğretmenler odalarında muhbir öğretmenler türemiştir. Son olayda da görülen budur. Öğretmenler odalarında konuşulan ya da konuşulmayan her şeyden; başta ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olmak üzere, bakanlığı ele geçiren cemaatlerin haberi olmakta ve başta bakanlık olmak üzere İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinde baskı kurarak iş yerleri terörize edilmektedir.

İlçemiz İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan üyelerimiz ve diğer meslektaşlarımız da bu terörizmin hedefi olmuşlardır.

Arkadaşlarımız mesleklerini onurlu bir şekilde yürütüp öğrencilerinin modern dünyayı anlamaları için çaba sarf ederken birileri bundan rahatsız olmuş.

İsnat edilen suçlamalar gülünç hatta utanç vericidir.

Öğrencilere kitap okutmak. Okuduğu metinlerin içeriğine dönük eleştirel bakışla yorumlamak. Yedi güzel adam diye tanımlanan muhafazakar yazar ve şairler hakkında yorum yapmak. Müfredatta yer alan, 50-60-70 ‘li yılların sosyo-politik olaylarının edebiyata yansımaları üzerinden derste konuşmak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onay verdiği okur yazar buluşmasında tavsiye edilen kitabı okumak.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Bu suçlamaların hepsinin aslında ne idari ne de adli mevzuatımızda suç teşkil etmediğini başta cezayı tekli edenler olmak üzere tüm ilgililer bilmekteler. Asıl dert; Arkadaşlarımız ÇEDES adı altında yürütülen dini propaganda aygıtını okula sokmamışlardır. Diyanet görevlisinin çocukları öğretmenlerin sokulmadığı bir odaya alarak onlara ideolojik söylemde bulunmasını önüne geçmişlerdir. ÖNDER isimli derneğin okulu arka bahçesi yapmasının önünde durmuşlardır.

Verilen ya da verilmesi düşünülen cezalar mevzuat hükmü değil ÖNDER isimli derneğin emridir. … İsimli şahsın facebook hesabından dosya içeriğine ilişkin yaptığı … tarihli paylaşım bu iddialarımızı doğrulamaktadır. Dosya içeriğini yasal hakkımız olarak istedik. Elimize geçtiği anda kamuoyu ile paylaşacağız. Aldığımız duyumlar ÖNDER isimli derneğin dosyaya taraf olarak kabul edildiğine dairdir. Eğer bu duyumlar doğru ise dosyadan sorumlu tüm idari makamlar hakkında görevi kötüye kullanmaktan dolayı suç duyurusunda bulunacağımızın bilinmesini isteriz.

"TEK MESLEK LİSESİNİN ÖĞRETMENLERİ SÜRÜLDÜ"

İlçemizde eğitim öğretimin niteliğinin artırılması için çaba gösteren tüm meslektaşlarımızın çabaları kıymetlidir. Datça ilçesinde birçok dersin öğretmeninin olmaması büyük sorundur. İlçede dört adet lise olmasına rağmen kadrolu bir fizik öğretmeni vardır. Dört lisede görev yapan edebiyat öğretmeni sayısı okul başına bir kişiye denk gelmektedir. Bir edebiyat öğretmeni il içi tayinle ayrılmış diğeri idareci olarak görevlendirilmiştir. Matematik derslerinde de durum aynıdır. İlçenin tek Meslek lisesinde görev yapan kadrolu iki elektrik öğretmeni dönem başında sudan sebeplerle sürülmüş, okulda 65 MESEM öğrencisinin devamsızlıktan sınıfta kalmasının sorumlu idareciler yerinde kalmışlardır. İlçeyi ve ili yönetenlerin asıl dert etmeleri gereken şey buyken, AKP iktidarının yarattığı cezasızlık iklimi öğrencileri ve velileri cezalandırmakla meşgul olmaktadır.

Değerli Datça Halkı, değerli veliler bu çağrımız size; okullarınızda nitelikli eğitim istediğinizi biliyoruz. Bunun için yapılan hukuksuzluğa karşı durmanızı istiyoruz. Bizler meslektaşlarımızın ve çocuklarımızın başarısı ve mutluluğu için her türlü çabayı harcamakta kararlıyız. Sizler de başta mülki idare olmak üzere tüm yetkililer üzerinde demokratik haklarınızı kullanarak bu haksızlığa dur deyin.

"DATÇA HALKININ SESİNE KULAK VERİN"

Buradan sayın Vali, sayın Kaymakam, sayın İl Milli Eğitim Müdürü ve sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne sesleniyoruz. Siyasal iktidarın taşeronlarının değil Datça halkının sesine kulak verin. Datça’da görev yapan öğretmenlerin çabalarına destek olun. Almış olduğunuz bu yanlış kararlardan geri dönün. Hatadan dönmek erdemdir. Şunu bilin ki biz haklı olduğumuz hiçbir eylemimizden utanç duymadık. Geri adım atmadık. Cumhuriyetin demokratik değerlerini, geleceğimiz olan çocuklarımızı karanlığa, gericiliğe, ırkçılığa teslim etmedik, etmeyeceğiz.

Hukukun bir sopa gibi kullanıldığı bu dönemde biz haklılığımıza ve halkımıza güveniyoruz. Sizlerin bu ülkenin vergileriyle maaşlarını alan değerli bürokratlar olarak, dosya içeriğindeki iftiralardan bağımsız, somut delilleri değerlendirerek arkadaşlarımızın okullarında kalmaları için doğru kararı vereceğinize inanmak istiyoruz. Aksi takdirde hukuk sınırları içinde kalarak fiili meşru tüm haklarımızı kullanmaktan geri kalmayacağımızı bilmenizi isteriz.

Asla teslim olmadık. Kötülüğe teslim olmayacağız."