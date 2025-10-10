ÇEDES’in yıllık programı belli oldu: Diyanet’e daha fazla yetki

İsmi sürekli skandallarla anılan ve veliler tarafından istenmemesine rağmen ısrar edilen Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Saygılıyım (ÇEDES) projesinin yıllık programı açıklandı. Programa göre yapılacak tüm etkinlikler Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) mekânlarında gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet ve GSB ile yapılan protokol çerçevesinde uygulanan ÇEDES’in 2025-2026 yıllık programına göre ilk etkinlikler 29 Ekim’de başlayacak. Son etkinlik ise 22 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Programda en dikkat çekici detay etkinliklerin Diyanet ile GSB’nin mekânlarında gerçekleşecek olması. GSB mekânları içinde AKP’lilerin ağırlıkta olduğu “Gençlik merkezleri dikkat çekti.

"AİLE" VURGULU ETKİNLİKLER

Etkinlikler içinde ise “Aile” vurgusu bu yılki programda özellikle öne çıktı. Neredeyse her ayın bir haftasında “Aile” temalı etkinlikler yapılacak. Bu etkinlikler şöyle:

>> Aile ve Değerler

>> Aile ve Toplumda Adalet

>> Aile ve Topluma Duyarlılık

>> Anne, Baba ve Çocuk ilişkisi

>> Aile İçi Mahremiyet

DİYANET MAHREMİYET ANLATACAK

Programda dikkat çeken diğer başlıklar ise şöyle:

>> Toplumsal Kurallara ve Doğaya Saygı

>> Zararlı Alışkanlıklardan Uzak Durma

>> Toplumsal Görev ve Etkinliklerde Aktif Olma

>> Çalışma ve Üretimde Vatan Hizmeti

>> Sosyal Hayatta Mahremiyet