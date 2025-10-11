ÇEDES’in yıllık programı belli oldu: Diyanet’e daha fazla yetki

İlayda SORKU

İsmi skandallarla anılan ve veliler tarafından istenmemesine rağmen ısrar edilen Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Saygılıyım (ÇEDES) projesinin yıllık programı açıklandı. Programa göre yapılacak etkinlikler Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) mekânlarında gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet ve GSB ile yapılan protokol çerçevesinde uygulanan ÇEDES’in 2025-2026 yıllık programına göre ilk etkinlikler 29 Ekim’de başlayacak. Son etkinlik ise 22 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Programda en dikkat çekici detay etkinliklerin Diyanet ile GSB’nin mekânlarında gerçekleşecek olması. GSB mekânları içinde AKP’lilerin ağırlıkta olduğu “gençlik merkezleri” dikkat çekti. Programda merkezlerin yanı sıra etkinliklerin gerçekleştirileceği yerler okuma salonları, camiler, genç ofisler, spor tesisleri ve kitap kafeler olarak belirtildi.

Neredeyse her ayın bir haftasında “aile” temalı etkinlikler yapılacak. Bu etkinlikler şöyle:

• Aile ve Değerler

• Aile ve Toplumda Adalet

• Aile ve Topluma Duyarlılık

• Anne, Baba ve Çocuk ilişkisi

• Aile İçi Mahremiyet

MAHREMİYET ANLATILACAK

Programda dikkat çeken diğer başlıklar ise şu şekilde:

• Toplumsal Kurallara ve Doğaya Saygı

• Zararlı Alışkanlıklardan Uzak Durma

• Toplumsal Görev ve Etkinliklerde Aktif Olma

• Çalışma ve Üretimde Vatan Hizmeti

• Sosyal Hayatta Mahremiyet

UYGULAMA BAŞKANLIK’TAN

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Geçen yıl 86 bin civarında çocuk Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmayan özel kurumlara devam ediyordu. Bunlar daha çok Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 yaş grubu Kuran kurslarıydı. Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim alanına doğrudan müdahil durumda. Bakanlık, yasa gereği açılan her kurumun Bakanlıktan onay almak zorunda olduğunu belirtiyor fakat hem bu tür uygulamalar hem de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ÇEDES ve benzeri projelerle rekor artışlara varan faaliyetleri dikkat çekiyor” şeklinde konuştu.

Irmak, “Şimdi de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yürüttüğü ÇEDES programı yayımlandı. Program, resmî olarak MEB’e ait olsa da bütün uygulama alanları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Bu durum, eğitimin giderek tamamen dinî eğitime yöneldiğinin bir göstergesi. Bu yaklaşım, okul öncesinden öğretmen yetiştirme politikalarına kadar geniş bir alanda etkisini gösteriyor” şeklinde konuştu. Irmak, Bu tablonun, laik eğitim ve laik devlet açısından kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak cümlelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Milli eğitim politikalarının dinî kimlik ve değerler üzerinden sürekli tasarlanması, çağdaş, demokratik ve laik bir toplumun inşa edilmesine yönelik ciddi bir darbe anlamına geliyor."

∗∗∗

LİSEDE NAMAZ EĞİTİMİ

Laik eğitime saldırı memleketin dört yanında sürmeye devam ediyor. Ankara Çankaya’da bulunan Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi, namaz kılmayı öğrenmek isteyen öğrenciler için uygulamalı “namaz atölyesi” gerçekleştireceğini duyurdu. Okulda gerçekleşecek “atölye”de 3 danışman öğretmenin yer alacağı belirtildi. Salı ve çarşamba günleri yarım saat sürecek olan “atölye”nin duyuru afişinde, “Namaz kılmayı öğrenmek isteyen öğrencilerimizi kayıt için bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.