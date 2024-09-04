Cedi Osman için Real Madrid iddiası

İspanya ve İtalya spor basını, NBA takımlarından San Antonio Spurs ile sözleşmesi sona eren milli basketbolcu Cedi Osman'ın Real Madrid'in transfer listesi ilk sırasında yer aldığını iddia etti.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen spor gazetesi Marca "Madrid'in gerçek opsiyonu Cedi Osman", başlığını atarken AS ve El Munda Deportivo da Madrid ekibinin Cedi Osman'ın peşinde olduğunu yazdı.

Haberlerde, kısa forvet pozisyonunda oynanan 29 yaşındaki milli basketbolcunun NBA'in San Antonio Spurs ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Avrupa'ya dönme olasılığını değerlendirdiği vurgulandı.

Diğer yandan son 7 sezondur NBA'de forma giyen Cedi Osman ile ilgilenen takımların arasında geçmişte formasını giydiği Anadolu Efes'in de olduğu öne sürüldü.

Geçen sezon San Antonio Spurs ile 72 maça çıkan Cedi Osman, 6.8 sayı, 2.5 rebound ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Anadolu Efes altyapısında yetişen Cedi Osman, 2017'de NBA'e adım atmıştı. 6 sezon Celeveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi, geçtiğimiz sezonu San Antonio'da geçirmişti.

Chus Mateo'nun baş antrenörlüğünü yaptığı Real Madrid, yeni sezon öncesinde 6 oyuncusuyla yolunu ayırıp, 4 transfer (Andrew Rathan-Mayes, Serge İbaka, Andres Feliz ve Usman Garuba) yaptı.