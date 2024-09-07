Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu
Cedi Osman, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile anlaştı.
NBA takımlarından San Antonio Spurs ile sözleşmesi sona eren milli basketbolcu Cedi Osman, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile anlaştı.
Son Euroleague şampiyonu Panathinaikos'un Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Cedi Osman ile anlaştıklarını duyurdu.
Cedi Osman da kendisine ait sosyal medya hesabından "#TheFirstCedi" paylaşımıyla transferi doğruladı.
September 7, 2024
İSMİ REAL MADRİD İLE DE ANILMIŞTI
29 yaşındaki basketbolcunun adı geçtiğimiz günlerde Real Madrid ile de anılmıştı.
Geçen sezon San Antonio Spurs ile 72 maça çıkan Cedi Osman, 6.8 sayı, 2.5 rebound ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı.
Anadolu Efes altyapısında yetişen Cedi Osman, 2017'de NBA'e adım atmıştı. 6 sezon Celeveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi, geçtiğimiz sezonu San Antonio'da geçirmişti.