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Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu

Cedi Osman, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile anlaştı.

Spor
  • 07.09.2024 12:52
  • Giriş: 07.09.2024 12:52
  • Güncelleme: 07.09.2024 12:56
Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

NBA takımlarından San Antonio Spurs ile sözleşmesi sona eren milli basketbolcu Cedi Osman, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile anlaştı.

Son Euroleague şampiyonu Panathinaikos'un Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Cedi Osman ile anlaştıklarını duyurdu.

Cedi Osman da kendisine ait sosyal medya hesabından "#TheFirstCedi" paylaşımıyla transferi doğruladı.

İSMİ REAL MADRİD İLE DE ANILMIŞTI

29 yaşındaki basketbolcunun adı geçtiğimiz günlerde Real Madrid ile de anılmıştı.

Geçen sezon San Antonio Spurs ile 72 maça çıkan Cedi Osman, 6.8 sayı, 2.5 rebound ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Anadolu Efes altyapısında yetişen Cedi Osman, 2017'de NBA'e adım atmıştı. 6 sezon Celeveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi, geçtiğimiz sezonu San Antonio'da geçirmişti.

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