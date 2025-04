Cedi Osman, Panathinaikos ile sözleşme uzattı

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Cedi Osman'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cedi Osman, 2027'ye kadar Panathinaikos AKTOR'da kalacak. Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman'ın sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadeleri kullanıldı.

Ο Τσεντί Οσμάν στον Παναθηναϊκό AKTOR έως το 2027 ☘️



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τσεντί Οσμάν έως το καλοκαίρι του 2027.



Cedi Osman to remain with Panathinaikos AKTOR until 2027 ☘️



Panathinaikos BC AKTOR is pleased to