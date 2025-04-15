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Cedi Osman, Panathinaikos ile sözleşme uzattı

Panathinaikos, sezon başında kadrosuna kattığı milli basketbolcu Cedi Osman'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Spor
  • 15.04.2025 11:47
  • Giriş: 15.04.2025 11:47
  • Güncelleme: 15.04.2025 11:51
Kaynak: AA
Cedi Osman, Panathinaikos ile sözleşme uzattı
Fotoğraf: DepoPhotos

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Cedi Osman'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cedi Osman, 2027'ye kadar Panathinaikos AKTOR'da kalacak. Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman'ın sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Panathinaikos'a transfer olan milli basketbolcu, EuroLeague'de bu sezon çıktığı 32 maçta 8 sayı ve 2,4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Cedi Osman, Yunanistan liginde ise maç başına 12,8 sayı, 3,8 ribauntla mücadele etti.

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