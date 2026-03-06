ÇED’siz sondaj hukuka aykırı

Sivas İdare Mahkemesi, Yıldızeli’nde köylüler ve yöre derneklerinin mera ve orman alanlarının yanı basında, içme suyu kaynaklarına yakın bölgede yürütülen arama faaliyetlerine karşı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne açtığı davadan karar çıktı. Mahkeme, sondaj işleminin hiçbir çevresel etki değerlendirmesinetabi tutulmadan ÇED muafiyeti verilmesi kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek iptal etti. Köylüler sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

SİT MESAFESİ BİLİNMİYOR

Yıldızeli’ne bağlı Davulalan, Yeşilgöz ve Yeşilalan köylerinden yurttaşlar ile yöre dernekleri, Sivas İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Davacılar, Davulalan Ruhsat Numaralı 4. Grup Maden Arama Projesi’nde çevresel etkilerin hiç değerlendirilmediğini, köylülerin bilgilendirilmediğini ve sondaj noktalarının koordinatlarının dahi net olmadığını savunmuştu. Mahkeme kararında dava konusu işlemin 30 adet karotlu sondaj için 12 bin metrekare, bu alanlara ulaşmak için açılması planlanan 10 bağlantı yolu için ise 57 bin 547 metrekare olmak üzere toplam 69 bin 547 metrekarelik bir alanı kapsadığı ve hiçbir çevresel etki değerlendirmesine tabi tutulmadan ‘ÇED muafiyeti’ verildiği anımsatıldı. Sondaj ve sondaj için yol yapılan yerlerin Davulalan Köyüne 400- 500 metre mesafe kadar yakınlıkta olduğu, ormanlık alanlarda yürütüldüğü, sondaj yapılan yerlerin bazıları içme ve hayvan sulama için kullanılan çeşmelerin hemen yakınında veya üst tarafında olduğu, diğer açılacak sondaj noktalarının yine köylere içme veya kullanma su kaynaklarına, sit alanlarına, meralarına mesafesinin dahi bilinmediği kaydedildi.

Köylüler, söz konusu projenin 20 futbol sahası büyüklüğündeki bir alana fiziki müdahale anlamı taşıdığını, hayvanlarını otlattıkları meraların ve korumaya çalıştıkları ormanlık alanların parçalandığını, derelerden su kullanımı nedeniyle su kaynaklarında azalma yaşandığını belirterek, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

Sivas Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 8 Şubat 2024 tarihli yazısıyla söz konusu sondaj ve yol çalışmalarının ÇED Yönetmeliği hükümlerine tabi olmadığı yönünde görüş bildirdiği anımsatılan davada, 2017’de Maden Kanunu’na eklenen düzenlemeye dayanarak jeolojik haritalama, jeofizik etüt, karot ve numune alma gibi faaliyetler için ÇED kararı aranmayacağını savunuldu. Ancak mahkeme, kanunda ÇED’den muaf tutulan faaliyetler arasında sondajlı maden araması”nın açıkça sayılmadığını belirterek, 8 Şubat 2024 tarihli ÇED muafiyeti işleminin iptaline karar verdi. Kararla birlikte 5 bin 993 TL yargılama gideri ve 36 bin TL avukatlık ücretinin davalı idare tarafından ödenmesine hükmedildi. Karar 15 gün içinde Danıştay’a temyiz edilebilecek.

ŞİRKET GELMEZSE SÜREÇ İPTAL, HALK GELMEZSE DEVAM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Düzenleme dün Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre ÇED sürecinde yapılan toplantılara proje sahibi ya da yetkili temsilcisi ile ÇED raporunu hazırlayan yetkili kurum ve kuruluşların katılması zorunlu tutuldu. Bu kişiler toplantıya katılmazsa toplantı bir kez erteleneceğin, ikinci toplantıya da katılım sağlanmaması durumunda ÇED sürecinin sonlandırılacağı belirtildi. Yönetmelikte halkın katılımı toplantılarına ilişkin hükümler korunurken, halkın toplantıya katılmaması ya da protesto etmesi durumunda ÇED sürecinin durdurulacağına dair bir düzenleme yer almadı. Bu nedenle uygulamada halkın protesto ederek toplantıya katılmaması durumunda süreç tutanak tutulmasıyla devam edebiliyor. Yönetmelikte bazı karar ifadeleri de değiştirildi. Daha önce kullanılan “ÇED gerekli değildir” ibaresi birçok maddeden çıkarıldı. Bakanlığın vereceği kararlar “ÇED olumlu”, “ÇED olumsuz” ve “ÇED raporu hazırlanmalıdır” olarak düzenlendi. ÇED sürecindeki birçok işlem için süreler yeniden yazıldı. Eksikliklerin tamamlanması ve rapor süreçleri için 30, 60 ve 180 gün gibi süreler yönetmeliğe girdi. Yönetmeliğe “proje ilerleme raporu” tanımı eklendi. Buna göre “ÇED Olumlu” kararı verilen projelerde yatırımın inşaat sürecinde kaydedilen gelişmeleri içeren raporlar hazırlanacak. Düzenlemeye göre “ÇED Olumlu” verilen projelerde yatırımın 5 yıl içinde başlamaması halinde karar geçersiz sayılacak.

TAŞOCAĞI PROJESİ MECLİS’TE

68 kuşağının devrimci önderlerinden İbrahim Kaypakkaya’nın doğduğu köy olan Çorum’un Karakaya köyünde, Çelikler Holding tarafından planlanan taş ocağı ve kırma-eleme tesisi projesi Meclise taşındı. Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, projeye projesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, projenin bölgedeki tarım alanları, su kaynakları ve yerleşim yerleri üzerindeki etkilerinin araştırılmasını istedi. Bayhan ‘‘Halkın itiraz ve görüşleri resmi süreçlerde dikkate alındı mı?’’ diye sordu.