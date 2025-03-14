Cefayı halk çekiyor, sefayı yandaş sürüyor

Yurttaş, her geçen gün daha da ağırlaşan ekonomik krizin pençesinde bir taraftan vergisini öderken bir taraftan da ay sonunu getirme mücadelesi veriyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yandaş vakıfları peş peşe vergiden muaf tutuyor.

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık Vakfı’nı vergiden muaf tutmasının ardından şimdi de Kalyon ile Çelikler Holding’in vakıfları için aynı kararı aldı. Erdoğan, 5 Mart 2025’te imzaladığı Cumhurbaşkanı Kararı ile Çelikler Vakfı ve Kalyon Vakfı’na vergi muafiyeti tanıdı.

‘ÇILGIN BEŞLİ’NİN ÜYESİ

Kalyon Vakfı, kamudan aldığı ihaleler ile köşeyi dönen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu tarafından 2021 yılında kuruldu. Cemal Kalyoncu daha önce yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “çılgın projelerine” atfen mega projelerde yer alan diğer dört inşaat firma ile birlikte “Çılgın Beşli”yi oluşturduklarını söylemişti.

Sabah ve ATV’yi satın alarak adından söz ettiren Kalyon Holding, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, Taksim Yayalaştırma Projesi, Bakırköy Adalet Sarayı, Mecidiyeköy Metrobüs İhalesi, İstanbul 3’üncü Havalimanı Projesi, Başakşehir Stadı ve Çanakkale-Ayvacık Yolu ile KKTC Su Temin Projesi gibi çok sayıda projeyi de üstlendi.

Kalyon Şirketler Grubu’nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kalyoncu’nun oğlu Ömer Faruk Kalyoncu’nun İstanbul’daki nikah töreninde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç nikah şahitliği yaptı. Nikah törenine, dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün de aralarında bulunduğu 11 bakan katıldı.

HALKI ZEHİRLEYEN SANTRALLAR

Vergiden muaf tutulan Çelikler Vakfı da Çelikler Holding tarafından kuruldu. Çelikler Holding’in işlettiği Afşin- Elbistan A Termik Santralı, Kütahya Seyit Ömer Santralı, Kütahya Tunçbilek Termik Santralı ve Bursa Orhaneli Termik Santralı’nın filtre takmadığı için mühürlendiği açıklanmıştı. Çelikler Holding de AKP döneminde kamudan milyarlarca liralık ihaleler aldı.

MİLYARLIK TEŞVİK VERİLDİ

CHP Milletvekili Ali Öztunç 2020’de yaptığı açıklamada, Afşin-Elbistan Termik Santrali’ni işleten Çelikler Holding’e AKP iktidarının 1,5 milyar TL teşvik verdiğini belirterek, "Millet aç geziyor, AKP yandaş firmalar daha çok kazansın diye teşvik üstüne teşvik veriyor. Ayıptır, günahtır" diye tepki gösterdi.