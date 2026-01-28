‘Cehennem Necati’ için istenen ceza belli oldu

Avrupa genelinde ve özellikle Almanya’nın Köln kentindeki faaliyetleriyle Interpol’ün de suç örgütü listesinde yer alan “Hells Angels”in (Cehennem Melekleri) yöneticilerinden olan “Cehennem Necati” lakaplı Necati Coşkun Arabacı için istenen hapis cezası belli oldu.

Necati Coşkun Arabacı, Slovakya'dan sınır dışı edilmesinin ardından geçtiğimiz ekim ayında sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği İzmir Adliyesi’nde ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Daha sonra İzmir 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Arabacı hakkında ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘Nitelikli yağma’ suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı vermiş, bu karar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine karar 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılmış ve Arabacı’nın tutuklu kalmıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Coşkun Necati Arabacı ve birlikte hareket ettiği belirlenen örgüt üyelerine yönelik olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Coşkun Necati Arabacı hakkında ‘örgüt liderliği’, ‘nitelikli yağma’, ‘ağırlaşmış kasten yaralama’ ve ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından 35 yıla kadar hapsi istendi. İddianame İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Coşkun Necati Arabacı'nın liderliğini yürüttüğü organize suç örgütünün somut bir tehlike oluşturduğu, örgüt liderinin örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilen bir kısım eylemlere bizzat katılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, dolayısıyla eylemlere bizzat iştirak etmelerinin mümkün olmadığı belirlendi.

MEKANLAR ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDULAR

Arabacı'nın liderliğini yürüttüğü örgüt içerisinde talimatları hiyerarşik bir yapı içerisinde ilettiği, alınan beyanlar ve ihbar içeriklerinden anlaşıldığı üzere mağdur şahıs veya şahısların örgütün varlığından korktukları ve bu sebeple adli mercilere müracaat etmekten çekindikleri veya vermiş oldukları ifadelerin geri çektirilmesinin sağlandığı ortaya çıktı.

Örgüt mensuplarının eylemleri işlemekten çekinmedikleri ve korkusuzca hareket ettikleri, eğlence mekanlarında taşkınlık yaratarak ve hesap ödemeyerek Coşkun Necati Arabacı’nın adını kullanarak baskı oluşturdukları, ilerleyen dönemlerde iş yerlerini yağmalayarak haksız kazanç elde etmeyi amaçladıkları belirlendi. Netice itibarıyla liderliğini Coşkun Necati Arabacı'nın yaptığı organize suç örgütünün somut bir tehlike oluşturduğu saptandı.

ALMANYA’DAN SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Interpol tarafından suç örgütü olarak kabul edilen "Hells Angels" isimli yapının Avrupa kolundaki en güçlü isimlerinden biri olan 54 yaşındaki Arabacı, uzun yıllar Almanya'da “Köln'ün Babası”olarak anıldı.

Kara para aklama, fuhuşa zorlama, uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı gibi suçlarla bilinen Arabacı, 2007'de Almanya’dan sınır dışı edildikten sonra faaliyetlerini Türkiye merkezli sürdürmeye başlamıştı.

Alman basınına göre, güvenlik sektörüyle bağlantılarını kullanarak Köln’ün genelevler bölgesinde nüfuz sahibi olan Arabacı, Leverkusen ve Elsdorf’taki “Babylon” ve “Wiago” gibi işletmelerin yanı sıra Mallorca’daki gece kulüpleri üzerinden büyük bir servet edindi.

Arabacı, Türkiye’ye döndükten sonra da Avrupa’daki etkinliğini sürdürdü.

2010’dan itibaren “Hells Angels MC Nomads Türkiye”nin başkanı olarak tanındı ve örgüt ağını Avrupa genelinde genişletti. 2015’te hakkında Avrupa Birliği çapında hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Arabacı, 2023 yılında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününde de görüntülendi.

Kaplan’ın davetine katılan Arabacı’nın, çocuğa “altın kordon” hediye etmesi dikkat çekmişti.