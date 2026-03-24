Çek futbolunda tarihi şike operasyonu: Onlarca kişi gözaltında

Çekya’da futbolu derinden sarsan geniş çaplı şike ve bahis operasyonu, ülke basınında “tarihin en büyük yolsuzluk soruşturması” olarak değerlendiriliyor. Çek Polisi’nin Europol ve Interpol koordinasyonunda yürüttüğü operasyonun merkezinde Moravya bölgesi yer aldı.

Çek basınında yer alan bilgilere göre operasyon sabah saatlerinde başlatılırken onlarca kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın, yaklaşık 3 yıllık teknik ve mali takip sürecinin ardından hayata geçirildiği aktarıldı.

ALT LİGLE SINIRLI DEĞİL

Yetkililer, soruşturmanın yalnızca alt liglerle sınırlı olmadığını, birinci ligden dördüncü lige kadar uzanan geniş bir ağı kapsadığını belirtti. Ayrıca gençlik kategorilerindeki maçların da inceleme altında olduğu ifade edildi.

Çek Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda’nın kulüp yöneticilerine gönderdiği mesajda, operasyonun “ülke futbol tarihinin en kapsamlı müdahalesi” olduğu vurgulandı. Aynı mesajda, 40’tan fazla futbolcu, hakem, yönetici ve kulüp hakkında işlem başlatılacağı bilgisi paylaşıldı.

BELEDİYE BAŞKANI DA DOSYADA

Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri ise şüpheliler arasında kamu ve futbol dünyasından önemli isimlerin bulunması oldu. Birinci lig ekiplerinden MFK Karvina ile bağlantılı Karvina Belediye Başkanı Jan Wolf’un yanı sıra profesyonel hakemlerin de dosyada yer aldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında bazı kulüplerin, hakem atamalarının ve belirli maç sonuçlarının bahis piyasalarıyla bağlantılı şekilde manipüle edilip edilmediği araştırılıyor. Savcılık kaynakları, aramaların birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirildiğini ve soruşturmanın halen genişletilerek sürdüğünü açıkladı.

UEFA DA DAHİL OLDU

UEFA’nın da sürece aktif şekilde dahil olduğu ve yolsuzlukla mücadele birimi üzerinden koordinasyon sağladığı ifade edilirken, dosyanın uluslararası boyuta ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Çek futbolunda 2004 yılındaki şike skandalından bu yana en büyük kriz olarak görülen bu gelişmenin, lig yapısından hakem sistemine kadar geniş kapsamlı sonuçlar doğurması bekleniyor.