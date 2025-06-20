Çek tutarı artarken karşılıksız çeklerde artış sürüyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin yayımladığı Mayıs 2025 verilerine göre, yılın ilk beş ayında bankalara ibraz edilen çeklerin toplam tutarı geçen yıla kıyasla artış gösterdi.

ÇEK TUTARI YÜZDE 27 ARTTI, ÇEK ADEDİ YÜZDE 18 AZALDI

2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde bankalara ibraz edilen 470 bin keşideciye ait 6 milyon adet çekin toplam tutarı 3.694 milyar TL oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre keşideci sayısı yüzde 2 azalırken, ibraz edilen çek adedi yüzde 18 azaldı, toplam çek tutarı ise yüzde 27 artış gösterdi.

KARŞILIKSIZ ÇEK TUTARI 82 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Ocak-Mayıs 2025 döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 16,4 bin keşideciye ait 108 bin çekin toplam tutarı 82 milyar TL oldu. Bunun yanı sıra, karşılıksız işlemi yapılan 7.072 keşideciye ait toplam 8.591 milyon TL tutarındaki 13.630 adet çekin daha sonra ödendiği bildirildi.

MAYISTA KARŞILIKSIZ ÇEK ORANI YÜKSELDİ

Mayıs ayında, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar bazında yüzde 2,4, adet bazında ise yüzde 2,0 olarak gerçekleşti. Bu oran, bir önceki yıla kıyasla artış gösterdi.

EN FAZLA KARŞILIKSIZ ÇEK İSTANBUL’DA

025 yılı Ocak-Mayıs döneminde karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu beş il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.