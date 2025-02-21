Çekerek’te kartpostallık kar manzaraları oluştu

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Hava sıcaklıklarının düştüğü Yozgat’ta kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından beyaz örtüyle kaplanan Çekerek ilçesinde kartpostallık manzaralar oluştu. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu ilçede seyrine doyulmaz görüntüler oluştu. Yoğun kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kuraklık endişesi yaşayan İsmail Ergen, "Hamzalı köyünden ilçemize geldim. Bu sene kar yağışı çok güzel oldu. Çiftçi olarak bekliyorduk. Kuraklığın üstüne çok güzel oldu. 15-20 santimetreyi bulan kar var. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi.