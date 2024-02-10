Ceketin cebinde 4 kilo 56 gram altın ele geçirildi

Almanya’dan Türkiye’ye gelen bir tırda, Bulgar gümrük görevlileri tarafından yapılan aramada 4 kilo 56 gram altın ele geçirildi. Bulgaristan Lesovo gümrük idaresinin gümrük memurları, bir kamyon şoförünün ceketine gizlenmiş 4 kilo 56 gram kaçak altın eşyaya el koydu.

Almanya’dan Türkiye’ye giden Türk sürücü, Edirne Hamzabeyli sınır kapısının karşısındaki Lesovo’ya ulaştı. Gümrük kontrol alanında Türk vatandaşı sürücü F.U, beyan edeceği bir şeyin olmadığını belirtti. Müfettişler, aracın ve sürücünün bagajında yapılan gümrük incelemesinde siyah bantla sarılmış iki paket buldu.

Sürücü koltuğuna yerleştirilen kışlık ceketin cebinde saklanan paketlerin 8 adet mini külçe ve 2 adet sarı külçe döküm içerdiği belirlendi.

Yapılan inceleme sonuçlarına göre toplam ağırlığı 2 kilogram olan külçeler 24 ayar yatırım altından, 2 kilo 56 gram ağırlığındaki dökümler ise 14 ayar altından yapıldığı tespit edildi. Altın eşyaların toplam değerinin 190 bin euro olduğu belirtildi.

Bildirimi yapılmayan altının yanı sıra 12 bin 900 Euro bildirimi yapılmamış para da ele geçirildi. Yakalanan paralara el konulurken kaçak altınlarla ilgili olarak Yambol Bölge Savcılığı nezaretinde soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldı.