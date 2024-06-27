Çekici ile uyuşturucu sevkiyatına 3 tutuklama

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda durdurulan çekicide, narkotik köpeğiyle yapılan aramada 19 kilo 315 gram skunk geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sonucunda harekete geçen ekipler, Buca ilçesinde durdurulan oto çekici de özel eğitimli narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada özel bölmeye gizlenmiş 19 kilo 315 gram skunk ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.