Çekici ile uyuşturucu taşıyan şahıs adliyede

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çekici ile şehre uyuşturucu sokmak isterken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre şehre uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan şüpheli şahıs; Narkotik ekiplerince takibe alındı.

Şüpheli şahsın kullandığı çekici, il girişinde durduruldu.

Şüpheli ve çekicide narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramalarda 2 kilo 462 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.