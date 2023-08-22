Çekiciye yüklenen kamyon tehlike saçtı

Erzurum-İspir Karayolu’nda çekiciye yüklenmiş kamyon tehlike saçtı.

İspir - Erzurum Karayolu’nda taşocağı işletmesinin bölgede yaptığı çalışmalarla zaman zaman kapatılan yolun servis yollarına yönlendirilmesi vatandaşları zor durumda bırakıyor. Dar olan yoldan geçmek zorunda kalan sürücüler eski yolun açılmasını istiyor.

Dün akşam saatlerinde dar yoldan geçen kamyon yüklü çekici, yolda seyreden vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Sağlıklı olmayan yolda güçlükle ilerleyebilen çekici, cep telefonu ile görüntülendi.

20 gündür bağlantı yolu ile Erzurum’a ulaşabilen vatandaşlar, "Yol 2 saat uzatıldı ve yolun dar olması nedeniyle araçlar tehlike arz ediyor. Hastalarımız Rize hastanelerine sevk ediliyor, vatandaşlar mağdur" diyerek, eski yolun açılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.