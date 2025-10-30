Çekilme kararı sonrası süreçte kritik gün: Gözler Komisyon'da ve Saray'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 16'ncı kez toplanacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 11.00'de toplanacak olan komisyon toplantısının ilk oturumunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak.

Toplantının ikinci oturumunda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak. Her iki sunum da basına kapalı olacak.

Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da İmralı Heyeti'ni ağırlayacak.

PKK'nin Türkiye'den çekilme kararı sonrası gerçekleşecek toplantılarda neler konuluşacağı ve yapılacak açıklamalar merak konusu.

BÖLGEDEKİ GELİŞMELER VE GEÇİŞ SÜRECİ

Bugün komisyon toplantısına katılacak Fidan'ın gerek yurtiçinde gerekse bölgede ve yurtdışında yaşanan gelişmelere ilişkin sunum yapması bekleniyor.

Özellikle 10 Mart tarihinde geçici Suriye Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara ile SDG arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı ve entegrasyon süreci hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor.

SDG dün yaptığı açıklamada "Suriye Ordusu'na entegrasyon için 70 komutanın yer aldığı bir listeyi Uluslararası Koalisyon'a sunduğunu" bildirmişti.

SDG Genel Komutanı Abdi ise, SDG’nin “oluşturulmakta olan yeni Suriye Ordusu'nun güçlü bir parçası olacağını” belirtmiş, terörle mücadele birimlerinin ABD öncülüğündeki koalisyonla ortak operasyonlara devam edeceğini vurgulamıştı.

Toplantının ikinci oturumunda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak.

Tunç'un sunumunda son dönemin en sık tartışılan konulardan biri olan PKK'nin silah bırakma ve Türkiye'den çekilme açıklamaları sonrasındaki geçiş sürecine ilişkin hukuki düzenlemelere dair neler söyleyeceği merak ediliyor.

Öte taraftan çalışmalarını yıl sonuna kadar neticelendirmesi beklenen komisyonun İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşüp görüşmeyeceği konusunda bir açıklama yapıp yapmayacağı da merak konusu.

ÇEKİLME KARARI SONRASI İLK TOPLANTI

27 Şubat 2025 tarihinde PKK'nin fesih açıklamasının ardından oluşturulan çözüm süreci komisyonu ilk toplantısını 5 Ağustos 2025 tarihinde yapmış, komisyona İYİ Parti dışında Meclis'tekli bütün siyasi partiler katılım göstermişti.

En son toplantısını 15 Ekim tarihinde yapan komisyonun bugünkü toplantısı 26 Ekim'deki PKK'nin Türkiye'den çekilme duyurusu sonrası yapılan ilk toplantı olacak.

YASAL DÜZENLEMELER MERAK KONUSU

PKK 26 Ekim'de Kandil yakınlarında yaptığı basın açıklamasında Türkiye'deki tüm güçlerini "Abdullah Öcalan'ın da onayı" ile Türkiye'den geri çekmekte olduğunu duyurmuştu.

KCK Yöneticisi Sabri Ok tarafından Kandil'de açıklanan çekilme kararında vurgulanan temel başlıklardan biri ise "hukuki düzenlemeler" idi.

Açıklamada "PKK’ye özgü Geçiş Hukuku esas alınmalı, demokratik siyasete katılabilmek için gerekli özgürlük ve demokratik entegrasyon yasaları gecikmeden çıkarılmalıdır." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklama sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sabri Ok da "Şu anki bir geçiş sürecidir, biten bir süreç değil. Bu adımlar atıldıkça karşılıklı iğme kazanarak süreç gelişecek. PKK’ye özgü ya da sürece özgü özel yasaları biz de istiyoruz. Herhangi bir af değil" açıklamasında bulunmuştu.

TOP İKTİDARDA

PKK'nin açıklaması iktidar çevrelerinde memnuniyet yaratmış, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından "Bundan sonra da geçiş sürecinin hukukuna ilişkin hazırlıklar dahil gerekli hamlelerin bir bir gerçekleşeceği ve emin adımlarla hedefe yürüyüşün devam edeceği anlaşılıyor." demişti.

Komisyon'da bugün konuşacak olan Bakan Tunç da sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda kararı olumlu karşılamış, "TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

KOMİSYON ÖCALAN'LA GÖRÜŞECEK Mİ?

Komisyonun Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceği ise merak edilen bir diğer konu. Geçtiğimiz haftalarda bu konuyla ilgili gerek iktidar kanadından gerek Kürt hareketi temsilcilerinden çeşitli açıklamalar geldi.

17 Ekim'de Diyarbakır'da katıldığı Sivil Toplum Buluşması toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş "Bu konu komisyonun gündemindedir. Komisyon da gündemine hakimdir. Nihayetinde bu benim tek başıma vereceğim bir karar değil. Komisyon üyesi arkadaşlarımız böyle bir tartışmayla yerini, zamanını, şeklini bir şekilde eğer karar verirlerse ona göre hareket edilir" demişti.

Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve hukuk politikaları kurulu başkanvekili Mehmet Uçum da 23 Ekim'de katılmış olduğu bir toplantıda İmralı ziyareti için "Komisyonun dinleme faaliyeti açısından baktığımızda böyle bir kararın verilmesini ben makul karşılarım. Komisyon böyle bir karar verirse bu makul karşılanabilir. Nihayetinde komisyonun inisiyatifinde olan bir şeydir. 'Niye dinlemeye gidiyor?' şeklindeki eleştirilere o manada katılmam, komisyon böyle bir karar verirse" demişti.

Kandil'de duyurulan çekilme kararı sonrası KCK Yöneticisi Sabri Ok da "Komisyon Önder Apo ile görüşebilmeli ve görüşlerini dinlemelidir. Bu süreci geliştiren odur. Umudumuz budur.” açıklamalarında bulunmuştu.

MHP çevrelerinden de komisyonun İmralı'da Öcalan ile görüşmesine yeşil ışık yakılmıştı.

ERDOĞAN İMRALI HEYETİNİ AĞIRLAYACAK

Çözüm komisyonunda bugün bakanlarla toplantı gerçekleşecekken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ise saat 17:30'da sarayda görüşme gerçekleştirecek.

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın katıldığı ilk görüşme 10 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşmişti.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'ın da katıldığı ikinci görüşme ise yaklaşık bir saat sürmüş ve İmralı Heyeti adına toplantıya Pervin Buldan ve 3 Mayıs'ta yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder yerine Mithat Sancar katılmıştı.

Bugünkü görüşme, İmralı Heyeti ile Erdoğan arasındaki üçüncü görüşme olacak.

DEM Parti İmralı Heyeti, bu görüşme öncesi İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüş; ardından DEM Parti Genel Merkezi’nde Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelmişti.