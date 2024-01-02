Çekim izinleri iptal edilmişti: 'Kızıl Goncalar' Fatih’ten taşındı

Tarikatlar başta olmak üzere iktidar yanlılarının hedef göstermesinin ardından RTÜK'ün program durdurma cezası verdiği ve iki mekandaki çekim izinleri iptal edilen 'Kızıl Goncalar'ın, Fatih’teki mekanlarının Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınacağı öğrenildi.

Yayımlandığı günden beri iktidara yakın medya ve tarikatlar tarafından hedef gösterilen Kızıl Goncalar dizisi gündemdeki yerini koruyor.

Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızıl Goncalar' dizisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekanındaki çekim izinlerinin iptal edilmesinin ardından Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınma kararı aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal ile Özcan Deniz’i buluşturan diziye RTÜK tarafından hem para hem de 2 kez program durdurma cezası verildi. Yayıncı kuruluş, kararın tebliğinin ardından bölge idare mahkemesine başvurarak RTÜK kararına itiraz edecek.

Çekimleri devam eden dizinin üçüncü bölümü 8 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak.

RTÜK CEZA YAĞDIRMIŞTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) geçtiğimiz hafta FOX TV, Halk TV, KRT, Sözcü Televizyonu, TELE1 ve TGRT'ye ceza yağdırmıştı.

8 Aralık’ta ilk bölümünün yayınlanmasının ardından tarikatlar ve yandaş medya tarafından hedef gösterilen Kızıl Goncalar dizisi nedeniyle RTÜK, FOX TV'ye yüzde 3 idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulamıştı. Kızıl Goncalar’ın, “toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar” içerdiği savunulmuştu.

RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncer Keser, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kızıl Goncalar’a ceza verilmesinin nedenlerinden birinin dizideki ‘börek sahnesi’ olduğunu belirtmişti.