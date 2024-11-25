Çekim tarihi belli oldu: Prens dizisinin 3. sezonu geliyor

Prens dizisinin üçüncü sezon çekim tarihi belli oldu.

BluTV, bir süre önce sosyal medya hesabından yayınladığı fragmanla dizinin 3. sezonunun geleceğini duyurmuştu.

ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; dizinin yeni sezonunun 22 Aralık'ta sete çıkması planlandığını aktardı. Oyuncu ve yazar Giray Altınok’un Kerem Özdoğan’la birlikte yazdığı dizinin, bu sezon 8 bölümden oluşacağı öğrenildi.

Yeni sezonunda kadınların hakim olduğu bir Bongomia atmosferiyle izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca 3. sezonda Prens’in annesinin hikayeye dahil olacağı da açıklandı.

Hayali bir devlet olan Bongomia Krallığı’nda yaşanan absürt olayları konu alan komedi dizisi Prens'in ilk iki sezonu da BluTV'de yayınlanmış ve beğeni toplamıştı.

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında çekilen dizinin oyuncu kadrosunda Giray Altınok'un yanı sıra Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Serdar Orçin ve Canberk Gültekin gibi isimler yer alıyor.