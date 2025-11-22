Çekimser kalmışlardı: Yeni Yol grubu İmralı'ya gitmeyecek

Saadet-Gelecek-DEVA partilerinden oluşan Yeni Yol Grubu da İmralı kararını verdi.

Yeni Yol Grubu PKK Lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyecek.

"TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" adıyla kurulan Süreç Komisyonu İmralı ziyaretiyle ilgili yaptığı oylamada İmralı'ya bir heyet gönderme kararı almıştı.

ÇEKİMSER KALMIŞLARDI

Kapalı oturumda yapılan oylamada 32 evet oyu verildi. AKP, MHP ve DEM Parti'nin yanı sıra EMEP ve TİP'ten de iki evet oyu verildi. İYİ Parti'den AKP'ye geçen Kürşad Zorlu komisyon toplantısında yer almadı. Demokrat Parti, DSP ve Hüda Par'dan üç hayır oyu çıktı.

İmralı Adası'na gidilmesi yerine online bağlantı ile tüm komisyonun Abdullah Öcalan'ı dinlemesini öneren Yeni Yol Grubu heyete üye vermeyeceklerini açıkladı.