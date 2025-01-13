Çekirdek enflasyon ne demek? Çekirdek enflasyonun genel enflasyon oranından farkı nedir?

Enflasyon, bir ekonomideki mal ve hizmetlerin genel fiyat seviyesindeki sürekli artışı ifade eder. Ancak ekonomi literatüründe sıkça duyulan bir başka kavram ise Çekirdek enflasyondur. Peki, çekirdek enflasyon ne demektir ve neden önemlidir?

ÇEKİRDEK ENFLASYONUN BİLEŞENLERİ

Çekirdek enflasyon, toplam enflasyon oranından geçici fiyat dalgalanmalarına neden olan unsurların çıkarılmasıyla hesaplanan bir enflasyon türüdür. Bu yöntem, ekonomi politikasını belirleyen otoritelerin daha doğru ve kararlı bir enflasyon eğilimi görmesini sağlar.

Özellikle gıda ve enerji fiyatları gibi hızlı değişim gösteren unsurlar çekirdek enflasyon hesaplamasında dışarıda bırakılır. Bunun nedeni, bu fiyatların mevsimsel etkiler, küresel piyasalar veya diğer kısa vadeli faktörlerden hızlıca etkilenebilmesidir.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VE GENEL ENFLASYON ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Genel enflasyon tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimleri kapsarken çekirdek enflasyon, geçici fiyat dalgalanmalarına yol açan unsurları çıkararak hesaplanır. Örneğin bir yıl boyunca sebze fiyatlarının kötü hava koşulları nedeniyle aniden artması, genel enflasyonu yükseltse de bu artış geçici bir durumdur çekirdek enflasyon üzerinde etkisi görülmez.

TÜİK VE ÇEKİRDEK ENFLASYON

Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çekirdek enflasyonu farklı göstergelerle yayımlar. En yaygın kullanılan gösterge ise enerji, gıda, alkollü içecekler, tütün ürünleri ve altının hariç tutulduğu enflasyon oranıdır.

ÇEKİRDEK ENFLASYON NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çekirdek enflasyon, ekonomi politikalarının oluşturulmasında daha uzun vadeli ve sağlıklı bir gösterge sunduğu için önemlidir.