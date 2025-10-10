Çekirdek enflasyon ne demek? Tanım, manşet enflasyondan farkı ve hesaplama mantığı

Çekirdek enflasyon, dalgalı ve geçici şoklara açık kalemleri dışarıda bırakarak fiyatlardaki temel eğilimi izlemeyi amaçlayan enflasyon göstergesidir. Amaç; enerji ya da işlenmemiş gıda gibi kısa sürede sert oynayabilen fiyat hareketlerinden arınmış, orta vadeyi yansıtan bir enflasyon metriği elde etmektir.

NEDEN ÇEKİRDEK ENFLASYONA İHTİYAÇ VAR?

Enerji fiyatları, tarımsal arz koşulları veya yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki ani ayarlamalar; manşet enflasyonu kısa sürede yukarı/aşağı çekebilir. Çekirdek enflasyon, bu gürültüyü azaltarak; ücret-fiyat etkileşimi, talep koşulları ve beklentilerle şekillenen altta yatan eğilimi görünür kılar. Bu yüzden merkez bankaları, hedefe uyum ve politika iletim mekanizması analizinde çekirdek göstergeleri yakından izler.

MANŞET ENFLASYON İLE ÇEKİRDEK ENFLASYON FARKI

Özellik Manşet Enflasyon Çekirdek Enflasyon Kapsam TÜFE sepetindeki tüm kalemler Dalgalı kalemler hariç (ülkeye göre değişken) Kısa vadeli oynaklık Yüksek Daha düşük Orta vadeli eğilimi yansıtma Sınırlı Güçlü Politika analizi Destekleyici Birincil eğilim göstergesi

NASIL HESAPLANIR? (KAPSAM VE YÖNTEM)

Çekirdek enflasyonda yaygın yaklaşım; yüksek oynaklı kalemleri endeks dışına almaktır. Ülkelere göre dışlama listesi değişse de tipik olarak şu gruplar hedeflenir:

Enerji ürünleri (akaryakıt, elektrik, doğal gaz vb.)

İşlenmemiş gıda (mevsimsel ve arz şoklarına hassas)

Altın ve benzeri değerli metaller

Alkollü içecek ve tütün gibi yönetilen/yönlendirilen fiyatlar

Bazı kurumlar “kesilmiş ortalama” veya “medyan enflasyon” gibi istatistiksel filtreler de uygular. Ortak amaç; dalgalılığı azaltırken bilgi kaybını en aza indirmek ve eğilimi temiz şekilde izlemektir.

TÜRKİYE’DE B VE C ENDEKSLERİ NEDİR?

Türkiye uygulamasında, çekirdek gösterimler çoğunlukla B ve C endeksleriyle izlenir:

B Endeksi: Genellikle işlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç TÜFE’yi temsil eder.

Genellikle işlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç TÜFE’yi temsil eder. C Endeksi: Dışlama kapsamını daha da genişleterek temel eğilimi vurgular; kısa vadeli şoklara duyarlılığı daha düşüktür.

Bu endeksler, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları analizlerinde önemli referans niteliğindedir.

PARA POLİTİKASINDAKİ ROLÜ

Faiz kararları, hedefe uyum sürecinde orta vadeli enflasyon patikasına dayanır. Çekirdek enflasyon; talep koşulları, ücret dinamikleri ve kur geçişkenliği gibi politika ile etkilenebilir bileşenlerin takibinde kritik öneme sahiptir. Bu nedenle karar metinlerinde manşet verinin yanında çekirdek göstergelerin seyri de vurgulanır.

AVANTAJLAR VE SINIRLILIKLAR

Kısa not: Çekirdek, “daha gerçek” değil; farklı amaç için tasarlanmış bir ölçüdür.

Avantaj: Geçici şokları filtreleyerek eğilimi görünür kılar; politika iletişimini güçlendirir.

Geçici şokları filtreleyerek eğilimi görünür kılar; politika iletişimini güçlendirir. Sınırlılık: Sepetten çıkarılan kalemler hane bütçesinde önemli olabilir; bu nedenle hissedilen enflasyon ile çekirdek arasında algı farkı oluşabilir.

Sepetten çıkarılan kalemler hane bütçesinde önemli olabilir; bu nedenle hissedilen enflasyon ile çekirdek arasında algı farkı oluşabilir.

SIK SORULAN SORULAR (FAQ)

Çekirdek enflasyon, manşet enflasyondan neden daha düşük/ yüksek çıkabilir? Dışlanan kalemlerin fiyat hareketine bağlıdır. Örneğin enerji fiyatları hızla artıyorsa çekirdek, manşetin gerisinde kalabilir; tersi durumda manşeti aşabilir.

Hangi çekirdek göstergeler daha güvenilir? Amaç ve bağlama göre değişir. Dışlama tabanlı endeksler (B, C) ile istatistiksel yöntemler (medyan, kesilmiş ortalama) birbirini tamamlayıcı bilgi sunar.