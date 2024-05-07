Çekirdek enflasyon öngörülerin üzerinde

Ekonomi Servisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan enflasyonu değerlendirmesinde çekirdek enflasyonun öngörülerin üzerinde kaldığına işaret etti. TCMB, değerlendirmesinde, tüketici fiyatlarının nisan ayında yüzde 3,18 oranında yükseldiği, yıllık enflasyon 1,30 puan artışla yüzde 69,80 olduğu hatırlatıldı.

Yıllık enflasyonun gıdada gerilerken, diğer gruplarda yükseldiği, hizmet grubunda aylık fiyat artışının yüksek seyretmeye devam ettiği vurgulandı. Metinde "Son dönemde öne çıkan alt gruplara ek olarak, güçlü artış kaydeden ulaştırma hizmetleri aylık enflasyonunda bayram etkisi hissedilmiştir. Temel mal grubunda mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık fiyat artışı yavaşlamıştır. Bu gelişmede, otomobil fiyatlarındaki ılımlı fiyat artışı kaynaklı olarak dayanıklı mal grubu etkili olmuştur. Gıda grubunda, aylık fiyat artışını işlenmemiş gıda alt grubu sürüklemeye devam etmiş, işlenmiş gıda enflasyonundaki ılımlı seyir korunmuştur" dendi.

Raporda, "Aylık artış oranları zayıflama eğilimini korumakla birlikte Enflasyon Raporu öngörülerin üzerinde kalmaya devam etmiş, göstergelerin yıllık enflasyonları ise bir miktar artış kaydetmiştir" denildi.