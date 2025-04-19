Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkez: Hedefimiz, 2026'da binin üzerinde çocuğumuza gündüz bakımevlerinde hizmet sunmak

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sultançiftliği Mahallesi’nde yapımı devam eden gündüz bakımevinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çerkez, ''Hedefimiz, 2026 yılında binin üzerinde çocuğumuza gündüz bakımevlerinde hizmet sunmak” dedi. Yeni eğitim-öğretim yılına kadar tamamlanması planlanan projelerle birlikte ilçede hizmet veren gündüz bakımevi sayısının sekize ulaşması hedefleniyor.

Çerkez, gündüz bakımevlerinin yalnızca birer eğitim kurumu değil, aynı zamanda ailelere sosyal destek sunan merkezler olduğunu vurguladı.

Belediye tarafından yapımı tamamlanan Alemdağ ve Merkez Mahallelerindeki gündüz bakımevlerinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılında toplam 160 çocuk eğitim almaya başladı. Merkez Mahallesi’ndeki Mustafa Saffet Gündüz Bakımevi’nin kaba inşaatı tamamlanırken, Ömerli ve Güngören Mahallelerindeki mevcut hizmet binalarında dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Kirazlıdere, Çatalmeşe ve Sultançiftliği Mahallelerinde ise temel atma işlemleri tamamlandı.

Belediyenin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği yatırımlara ek olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan iki kreşin de hizmete alınmasıyla birlikte ilçede toplam 10 kreşin faaliyet göstermesi öngörülüyor.

Orhan Çerkez, “Mazbatayı aldığımızda ‘Halkın belediyesi, halkın hizmetinde’ demiştik. Geçmiş dönemden kalan işgaliye alanlarını halkımıza kazandırdık, kısa sürede iki kreşi faaliyete geçirdik. Kullanılmayan iki hizmet binasını da kreşe dönüştürmeyi planlıyoruz. Hedefimiz, 2026 yılında binin üzerinde çocuğumuza gündüz bakımevlerinde hizmet sunmak” ifadelerini kullandı.