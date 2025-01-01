Çekmeköy'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın

Çekmeköy'de 4 katlı mobilya mağazasında çıkan yangın iki saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı mobilya mağazasında çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmanı ardından söndürüldü. Dumandan etkilenen bir iş yeri çalışanı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Mağazada satılan birçok mobilya kullanılmaz hale gelirken polis yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.