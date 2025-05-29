Çekmeköy'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Güngören Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde, 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Daireye giren ekipler, yaptıkları kontrolde, evde yalnız olduğu öğrenilen Müslime Kaya’nın (75) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaya’nın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.