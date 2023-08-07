Çekmeköy'de bariyere çarpan TIR devrildi
Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförünün alkollü olduğu belirlendi
Kaynak: AA
Çekmeköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan TIR bariyere çarpıp devrildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde Suhat Y'nin kullandığı TIR, Çekmeköy-Reşadiye mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen TIR'ın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Suhat Y'nin 1,73 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametindeki trafik akışında aksama yaşandı.