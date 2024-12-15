Çekmeköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
İstanbul Çekmeköy'de bir apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Mahallesi Dutluk Sokak üzerinde 4 katlı binanın terasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Teras katta mahsur kalan 2 kişiyi ekipler kurtardı, binadaki 20 daire kısa sürede tahliye edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bir süre binada duman tahliyesi yapıldı.