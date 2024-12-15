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Çekmeköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 15.12.2024 12:47
  • Giriş: 15.12.2024 12:47
  • Güncelleme: 15.12.2024 12:47
Kaynak: AA
Çekmeköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Çekmeköy'de bir apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Dutluk Sokak üzerinde 4 katlı binanın terasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Teras katta mahsur kalan 2 kişiyi ekipler kurtardı, binadaki 20 daire kısa sürede tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bir süre binada duman tahliyesi yapıldı.

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