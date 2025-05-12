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Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: Mahsur kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde inşaat alanında henüz bilinmeyen nedenle göçük yaşandı. Göçükte mahsur kaldığı belirtilen 2 işçiden 1'i kurtarılırken olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 12.05.2025 14:14
  • Giriş: 12.05.2025 14:14
  • Güncelleme: 12.05.2025 15:18
Kaynak: AA
Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: Mahsur kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı
Fotoğraf: AA

Çekmeköy'deki bir inşaat alanında göçük altında kalan 2 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Reşadiye Mahallesi'ndeki inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu işçilerden biri yaralı olarak kurtarılıp sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Göçük altında kalan diğer işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

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