Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın çıktı
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan 3 bin 500 metrekarelik bir lastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
İstanbul Çekmeköy'deki bir lastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.