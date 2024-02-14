Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

Çekmeköy'de otoyol gişelerine çarpan ticari taksideki 2 kişi ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye bağlantı yolunda Levent Savaş'ın kullandığı ticari taksi, Çekmeköy Reşadiye gişelerde beton bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yolcu Duygu Çiftçi otomobilde sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu otomobilden çıkartılarak hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.