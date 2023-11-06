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Çekmeköy'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 06.11.2023 11:05
  • Giriş: 06.11.2023 11:05
  • Güncelleme: 06.11.2023 11:06
Kaynak: AA
Çekmeköy'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Çekmeköy'de, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dursun Ç. yönetimindeki 34 ETV 110 plakalı hafriyat kamyonu ile Ömer A. idaresindeki 34 YRP 10 plakalı otomobil Çekmeköy-Şile Otoyolu'nda çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kamyon bariyerlere çarparak devrilirken otomobil ise şarampole savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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