Çekmeköy'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Çekmeköy'de, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dursun Ç. yönetimindeki 34 ETV 110 plakalı hafriyat kamyonu ile Ömer A. idaresindeki 34 YRP 10 plakalı otomobil Çekmeköy-Şile Otoyolu'nda çarpıştı.
Kazanın etkisiyle kamyon bariyerlere çarparak devrilirken otomobil ise şarampole savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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