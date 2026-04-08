Çekmeköy'de silahlı saldırı: Annesini ve ağabeyini öldüren şüpheli yakalandı

Çekmeköy'de bir evde annesini ve ağabeyini silahla öldüren, diğer ağabeyini ise bacağından yaralayan S.H.(35), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatleri sıralarında Kirazlıdere Mahallesi Efsun Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, bir evde S.H. ile annesi M.H.(61) ve ağabeyleri K.H. (38), E.H.(41) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Bunun üzerine silahını çıkaran S.H., annesi ve ağabeylerine ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde anne M.H. ile ağabey E.H.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, bacağından yaralanan diğer ağabey K.H. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CİNAYET SİLAHIYLA YAKALANDI

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise şüpheli S.H.'yi cinayet silahı ile yakaladı.

Hayatını kaybeden M.H. ve E.H.'nin cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.