Çekmeköy'deki film platosunda yangın

Çekmeköy'deki film platosunda çıkan yangın söndürüldü.

  • 20.01.2026 11:15
  • Giriş: 20.01.2026 11:15
  • Güncelleme: 20.01.2026 11:20
Çekmeköy'deki film platosunda yangın
Fotoğraf: DHA

İstanbul Çekmeköy'de film ve dizi çekilen 3 bin dönümlük arazi üzerine kurulu platoda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın yaklaşık bir saat içinde söndürüldü.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan film ve dizi çekimlerinin yapıldığı bir platoda çıktı.

3 bin dönümlük arazi üzerine kurulu platoda çıkan ve henüz nedeni bilinmeyen yangını görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Alevlerin kısa sürede platonun bir kısmını sardığı yangın için başta Çekmeköy olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında platonun bir kısmında hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

