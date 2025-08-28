Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çekmeköy’de silahlı saldırıya uğramıştı: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç hayatını kaybetti

Çekmeköy'de bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Meriç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Güncel
  • 28.08.2025 10:06
  • Giriş: 28.08.2025 10:06
  • Güncelleme: 28.08.2025 10:52
Kaynak: İHA
Çekmeköy’de silahlı saldırıya uğramıştı: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Çekmeköy’de bir kafede otururken silahlı saldırıya uğraması sonucu başından ağır yaralanan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında Çekmeköy Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’ta bir kafede oturan 49 yaşındaki Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle bir kişi tarafından silahla başından vuruldu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Meriç ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Çekmeköy’de silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç, ağır yaralandı
BirGün'e Abone Ol