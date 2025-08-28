Çekmeköy’deki tır kazası güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, gişelerde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kontrolden çıkan tırın hızla gişelere girdiği, ardından park halindeki jandarma aracına çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi. Hüseyinli gişelerinden çıkış yapan çıkış yapan 34 R 0717 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve tırda bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralandı. 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Su kanalına düşen jandarma aracı çekici ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise tırın gişelere yaklaşırken kontrolden çıktığı, önce gişelere ardından da jandarma aracına çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.