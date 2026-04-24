ÇEKÜL Gelecek Akademisi kapılarını herkese açıyor
ÇEKÜL Vakfı uzmanları, akademisyenler ve deneyimli profesyonellerin hazırladığı doğa ve kültür odaklı; iklim krizinden gastronomiye, biyoçeşitlilikten somut olmayan kültürel mirasa, arkeolojiye, mimariye, yeşil ulaşıma kadar pek çok konuyu meraklıların ilgisine sunuyor.
ÇEKÜL Gelecek Akademisi’nin ilk serisi Bahar Seminerleri, 29 Nisan'da ÇEKÜL Beyoğlu Evi’nde başlayacak. Bahar Seminerleri her çarşamba saat 19:00’da, doğa ve kültüre dair farklı temalara ilgi duyanları ÇEKÜL Evi’nde bir araya getirecek.
Bahar seminerleri programı:
- 29 Nisan / Bir müze deneyimi / Mine Küçük
- 6 Mayıs / Hafıza ve miras: Kültürel süreklilik / Dr. Muhsin Doğan
- 13 Mayıs / Resimlerdeki yemekler bize ne anlatır? / Dr. Emine Önel Kurt
- 20 Mayıs / İnsan doğayla uyumlu olabilir mi? / Raife Polat
- 3 Haziran / Kent dokusunda kültürle buluşan ağaçlar / Prof. Dr. Ünal Akkemik
- 10 Haziran / Çöp arkeolojisi / Ediz Boynikoğlu
- 17 Haziran / İklim krizini kim ateşliyor? / Özgür Gürbüz