Çekya'da olaylı derbi: Ortalık savaş alanına döndü

Çekya futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Slavia Prag-Sparta Prag derbisi, saha olayları nedeniyle yarıda kaldı.

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen mücadelede Slavia Prag’ın 3-2 önde olduğu dakikalarda tribünlerde gerginlik arttı.

Karşılaşmanın bitimine kısa süre kala yüzlerce ev sahibi taraftar sahaya girince maç durduruldu.,

Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen olayların büyümesi üzerine hakem ekibi mücadeleyi tatil etti.

Yaşanan kargaşa sırasında Sparta Prag futbolcularının hızla soyunma odasına yöneldiği görüldü.

KALECİYE YABANCI MADDELER ATILDI

Çek basınında yer alan haberlerde bazı Sparta Prag oyuncularının taraftarların hedefi olduğu öne sürüldü.

Özellikle kaleci Jakub Surovcik’in tribünlerden atılan maddelere maruz kaldığı iddia edildi.

Olayların ardından açıklama yapan Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, yaşananları “kulüp tarihinin en büyük utançlarından biri” sözleriyle değerlendirdi.

Karşılaşmanın resmi sonucu ve federasyonun vereceği karar ise merak konusu oldu.

Çek basınında çıkan yorumlarda, Slavia Prag’ın hükmen mağlubiyet alma ihtimalinin bulunduğu ve bu durumun şampiyonluk yarışını yeniden hareketlendirebileceği ifade edildi.