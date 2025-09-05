CELAC ülkeleri ABD askeri yığılmasına karşı ortak bildiri yayımladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) üyelerinden 21’i tarafından desteklenen bir kararı yayımladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, CELAC’ın toplam 33 üyesinden 21’inin “Bölgede son dönemdeki dış askeri yığınaktan duyulan derin endişeyi” ifade eden bildiriyi imzalayarak desteklediğini vurguladı.

CELAC üyelerinden bir “azınlığın ABD’ye yönelik bu bildiriye karşı çıktığını” bu nedenle bildirinin resmi nitelikte olmadığını belirten Petro, imzacı ülkeleri “Latin Amerika ve Karayipler’de barış için imza atan büyük çoğunluk” olarak tanımladı.

Kolombiya, Venezuela, Uruguay, Şili, Küba, Meksika ve Brezilya’nın da imzacılar arasında yer aldığı bildiride, şu ifadelere yer verildi:

''Latin Amerika ve Karayipler’in bir Barış Bölgesi olarak ilan edildiğini hatırlatırız. Bu, tüm üye devletler tarafından benimsenmiş bir taahhüttür... Ayrıca, Latin Amerika ve Karayipler’de Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması’nın (Tlatelolco Antlaşması) tarihi bir dönüm noktası olduğunu da vurguluyoruz. Bu anlaşma, bölgemizi dünyada yoğun nüfuslu bölgeler arasında bu tür silahlardan arındırılmış ilk bölge haline getirdi. Antlaşma, halklarımızın barışa, kolektif güvenliğe ve nükleer silahların bir tehdit veya baskı aracı olarak tamamen yasaklanmasına olan bağlılığını yansıtıyor.

Diğer yandan, sınır ötesi organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığının barışçıl ve kapsayıcı toplumlara ulaşma yolunda önemli bir tehdit oluşturduğunu kabul ediyoruz. Bu nedenle, bunlarla öncelikli olarak mücadele etme kararlılığımızı teyit ediyor, bölgesel ve uluslararası işbirliğini artırma niyetimizi vurguluyoruz. Bu süreç, uluslararası hukuka saygı çerçevesinde ve yürürlükteki yasal çerçeveler ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülecektir.

Bu bildiriyi imzalayan CELAC ülkeleri, güvenli bir ortamı teşvik etme çağrısında bulunmakta ve bölgedeki barış, istikrar, demokrasi ve kalkınmanın savunulmasına yönelik güçlü taahhütlerini yinelemektedir.''