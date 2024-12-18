Celal Adan'dan Ayşegül Doğan'ın Kürtçe konuşma talebine onay

MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan, DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın konuşmasının başında Kürtçe selam vermesinde bir sorun olmadığını söyledi.

Celal Adan'ın başkanlık Genel Kurul oturumunda, Ayşegül Doğan konuşma yapmadan önce Adan’a, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a kendi ana dilimde hoş geldiniz diyemiyorum sanırım, değil mi? 'Xun bi her hatin' diyebiliyor muyuz sayın başkan?" diye sordu.

Adan "Deyin deyin" şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine Doğan, konuşmasına "Xun bi her hatin" sözleriyle başladı.

TUTANAKLARA 'TÜRKÇE OLMAYAN İFADELER' OLARAK GİRDİ

TBMM tutanaklarında, Türkçe dışında bir dil kullanıldığında “...” ifadesiyle bu durum not ediliyor ve “Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edilmiştir” şeklinde bir açıklama ekleniyor.

Ayşegül Doğan’ın sözleri de, Meclis tutanaklarına "Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi" şeklinde kaydedildi.