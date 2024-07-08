Celal Doğan hastaneye kaldırıldı

Eski milletvekili ve Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan, Bodrum’da hastaneye kaldırıldı. Doğan’ın hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde tatil yaparken rahatsızlanan eski milletvekili ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yalıkavak Mahallesi'nde bir otelde tatil yaptığı öğrenilen eski Gaziantep Belediye Başkanı, 16, 25 ve 26’ncı dönem milletvekili Celal Doğan, henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı.

İhbar üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Doğan, ambulansla bölgedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Bilincinin açık olduğu belirtilen Doğan’ın hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.