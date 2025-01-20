Celal Şengör: Ailemin serveti burada, ekmek elden su gölden yaşıyorum

Prof. Dr. Celal Şengör, ev hapsi cezası alan gazeteci Özlem Gürses’in YouTube kanalına konuk oldu.

Gürses'in Türkiye'de doğurganlık hızının azalması ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan çocuk yardımlarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Şengör, Erdoğan ile ortak düşündükleri bir konu olmadığını ve tamamen zıt bir düşünceye sahip olduklarını ifade etti.

“AİLEMİN SERVETİ BURADA”

Şengör konuyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı’yla ortak düşünebildiğimiz bir konu bulsam… Yok, hiç yok. Hangi konuyu ele alırsan al tam zıt düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Şengör ayrıca Erdoğan’la tanışmadığını söyledi.

Özlem Gürses'in kendisine yönelttiği, "Neden Türkiye'de yaşıyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren Şengör, "Çünkü ailemin serveti burada, ekmek elden su gölden yaşıyorum" ifadesini kullandı.