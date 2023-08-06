Celal Şengör, beklenen Marmara depremi sonrası İstanbul'u anlattı

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, beklenen büyük Marmara depremi sonrası yaşanacaklar nedeniyle İstanbul'dan taşınmayı düşündüğünü söyledi.

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, yaklaştığı belirtilen büyük Marmara depremi sonrası İstanbul'u nelerin beklediğini anlattı. Açlık ve yağma olaylarının yaşanacağını, enkazın uzun süre kaldırılamayacağını anlatan Şengör, İstanbul'dan taşınmayı düşündüğünü söyledi.

Gazeteci Fatih Altaylı, hastanede ziyaret ettiği Celal Şengör ile deprem hakkındaki diyaloglarına köşesine taşıdı. İstanbul'dan taşınmayı düşündüğünü aktaran Şengör'e oturduğu yer sağlam olmasına rağmen kararının gerekçesini soran Altaylı, Şengör'ün kendisine verdiği cevabı şöyle anlattı:

"Tabii ki, bütün İstanbul yerle bir olmayacak. Mustafa Erdik 8 bin binanın akordeon gibi olacağını söylüyordu. Bu sayı galiba daha fazla olacak. 60-70 bin bina tamamen çökmese de yıkılacak. Kurtarma çalışmaları için sokaklara girilemeyecek. Kente giren çıkan yolların önemli bir bölümü kullanılamaz hale gelecek, ortaya çıkacak kaos ortamında sağ kalanlar da günlerce belki haftalarca bloke olacak."

"YANGINLAR OLACAK, KENT DIŞINDAN YARDIM GELMEYECEK"

Kentin elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz alt yapısının da biteceğini söyleyen Şengör, yağma ve yangın uyarısı da yaptı:

"İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye enkaz altında kaldığı için, itfaiyeciler ya enkaz altında olduğu için, ya enkaz altındaki araçlarına ulaşamadığı için bu yangınlara müdahale edilemeyecek. Kent dışından yardım gelemeyecek. Bugün deprem bölgelerine giden yardım ve kurtarma ekiplerinin yüzde 60’ı İstanbul’dan gidiyor. İstanbul yıkılınca İstanbul’a zaten çok ez ekip gelebilecek, gelenler de kente giremeyecek."

"AÇLIK BAŞLAYACAK, SALGIN HASTALIKLAR TAKİP EDECEK"

Yeni havalimanı dolgu zemine yapıldığı için muhtemelen hasar alacağını ve bir süre kullanılamaz hale geleceğini de vurgulayan Şengör, "Birkaç gün içinde kentte açlık başlayacak. Yağmalar başlayacak. Bunu salgın hastalıklar takip edecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak. Kenti ağır bir koku saracak, nefes alınmaz hale gelecek" dedi.