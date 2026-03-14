Celal Şengör'den İlber Ortaylı açıklaması

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Tarihçi İlber Ortaylı’nın yakın dostu Celal Şengör Ortaylı’ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduğunu söyleyen Şengör, Ortaylı’nın ülkenin en büyük entelektülelini kaybettiğini ifade etti.

Şengör şunları söyledi:

“İlber Türkiye’nin en büyük entelektüllerinden biriydi. Bana sorarsanız en büyük entelektüeliydi. Onun kaybı milletimiz için büyük bir kayıptır.

Öldüğünü duyduğum zaman Türkiye’nin entelektüel kapasitesinin önemli bir kısmının kaybolduğunu hissettim.

“HER MERHABA DEDİĞİMDE BİR ŞEY ÖĞRENİYORDUM”

“İlber benim çok yakın, iyi bir arkadaşımdı. Her ‘merhaba’ dediğimde ondan yeni bir şey öğreniyordum. Şimdi bu imkân kalmadı. İlber’in kaybının telafisi mümkün değildir. Ne onun ailesi gibi aile bulmak mümkündür artık ne İlber gibi bir beyin bulmak mümkündür.

Dolayısıyla milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah İlber’ler yetiştirebiliriz diye ümit ediyorum. O da bunu istiyordu. İnşallah olur.”

NE OLMUŞTU?

Tarihçi İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Ortaylı’nın ailesi cenaze töreninin 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıklamıştı.