Çelebi Limanı Bandırma'yı boğuyor: Yurttaşlardan tepki!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Çelebi Limanı'nın vinçlerden dökülen yoğun tozlar ve gemilerden yayılan egzoz gazları, Bandırma sahil hattını yaşanmaz hale getiriyor.

Sahil kenarında yürümek isteyenler kötü kokudan kaçarken, denize bakanlar ise bulanık, yağ tabakasıyla kaplı bir manzara ile ve zaman zaman balık ölümleri ile karşılaşıyor.

Liman yakınında balık tutmaya çalışan Yusuf Şahin tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"25-30 yıldır buradayım. Şu denizin haline bakın. Limanın burada olması zaten bir hata. Bandırma’nın güzelliğini bu liman bozuyor. İnsanlar gelip burada oturamıyor bile. Ne olur bir çare bulsalar."

Fotoğraf: İHA

Üniversite öğrencisi Ravzanur Kaşıkçı ise sağlık endişesiyle sahile bile inemediklerini belirterek, "Deniz kirli, ama asıl sorun koku. Şehrin ortasında liman olması zaten çok yanlış. Kokudan sahilde yürüyemez hale geldik. Bu sorunun acilen çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"DENETİM YOK, TEMİZLİK YOK, DUYARLILIK HİÇ YOK"

Mehmet Terzi ise limandaki ihmallere dikkat çekerek, "Çelebi Limanı’ndan toz, asit, yağ ve mazot dökülüyor. Gelen yüklerle birlikte her şey buraya bırakılıyor. Hiçbir temizlik yapılmıyor. Bu alanların tamamen başka yere taşınması gerek. Burası pırıl pırıl olur" diye konuştu.

Bandırma halkı, Çelebi Limanı'nın denetlenmesini, çevre kirliliğine karşı acil eylem planı hazırlanmasını ve liman faaliyetlerinin şehir dışına kaydırılmasını istiyor.