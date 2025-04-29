Çelebi’den ‘Şam düşerken jeopolitik kırılmalar’

Kültür Sanat Servisi

Suriye iç savaşının ve cihatçıların ülkeyi ele geçirmesinin yarattığı jeopolitik dönüşümler ve kırılmalar kitaplaştırıldı. Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Çelebi tarafından kaleme alınan ‘Rojava: Ortadoğu Rönesansı, Şam Düşerken Jeopolitik Kırılmalar’ kitabında 2011’den bu yana Suriye ve Kuzey Doğu Suriye’nin (Rojava) geçirdiği evreler inceleniyor.

HTŞ öncülüğündeki cihatçıların Suriye’yi ele geçirerek Esad’ın düşüşüne giden süreç ve Kuzey Suriye’de yaşananlara ilişkin yakın dönemin en kapsamlı kaynaklarından birisi olan kitap Vesta Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturuldu.

YIKIMIN DÖŞENEN TAŞLARI

552 sayfalık kitap 13 yıl 9 aylık iç çatışmalar sonunda Beşar Esad’ın düşüşünde döşenen taşlara, küresel ve bölgesel aktörlerin manevralarına ve Kürtlerin 12.5 yılı geride bırakan Rojava’daki pratiklerine odaklanıyor.

15 YILLIK KAOTİK SÜREÇ

Kitabın tanıtım yazısında şu ifadeler yer alıyor: "Mehmet Ali Çelebi’nin 25 Nisan’da okurlarıyla buluşan kitabı Suriye’deki 15 yıllık kaotik süreci titizlikle işliyor. Rojava, Kuzey Suriye ve tüm Ortadoğu’yu ele alan bu çalışma Çelebi’nin özel röportajları ve ilk kez yayınlanan Rojava Toplumsal Sözleşmesini Kürtçe ve Türkçe çeviri olarak okurlarına sunuyor.”

Kitapta, tanıkların da anlatımıyla Ortadoğu’nun çehresini değiştiren çalkantıların beslediği kaos aralığında dönüşümlerin analitik fotoğrafı çekiliyor. Tarihsel kritik eşiklerin aşılıp yeni bir dönemin kapılarının ağır bedellerle nasıl açıldığı işleniyor.