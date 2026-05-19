Çelik aldığı suyu unutmayacak

68 Kuşağı’nın devrimci önderlerinden İbrahim Kaypakkaya, katledilmesinin 53. yılında yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Çorum, İstanbul ve Frankfurt’ta gerçekleştirilen anma programlarında Kaypakkaya’nın ideolojik mirasına ve devrimci mücadelesine vurgu yapıldı.

EN TEHLİKELİ KOMÜNİST

Kaypakkaya, katledilişinin yıl dönümünde Çorum’un Sungurlu ilçesi Karakaya köyündeki mezarı başındaki anmada konuşan Ortakça Yaşam Kolektifi üyesi Metin Uzunöz, Kaypakkaya’nın Türkiye devrimci hareketindeki özgün teorisyenliğine dikkat çekerek, onun işçi-köylü ittifakına dayanan stratejisini hatırlattı. Uzunöz, Kaypakkaya’nın net duruşu nedeniyle dönemin istihbarat raporlarına ‘‘en tehlikeli komünist’’ olarak yansıdığını belirtti. Konuşmada ayrıca, Mayıs ayında yaşamını yitiren devrimci isimler Haki Karer ve Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi’nde sembolleşen "Dörtler" de anıldı.

İstanbul’da Partizan tarafından gerçekleştirilen anma etkinliğinde ise Kaypakkaya’nın sadece işkencedeki direnişiyle değil, teorik berraklığı, Kemalizm analizi ve Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı konusundaki tavizsiz tutumuyla kurucu bir önder olduğu ifade edildi. Avrupa’daki anma ise Almanya’nın Frankfurt kentinde yapılan anmada ise anti-emperyalist mücadelenin büyütülmesi gerektiği çağrısı yapıldı. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu da yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Kaypakkaya’nın halkların eşitliği, emekçilerin özgürlüğü ve inançların kardeşliği için verdiği mücadeleye dikkat çekilerek, düşüncelerinden ve savunduğu değerlerden taviz vermeden yaşamını halkların geleceğine adadığı vurgulandı.